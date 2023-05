Greve de motoristas atrasa saída de ônibus em SP; prefeitura suspende rodízio

O início da operação dos ônibus atrasou em nove concessionárias do sistema e a circulação está sendo normalizada gradativamente, segundo a empresa. As demais concessionárias do sistema estão com sua operação normal desde o início do dia.

A SPTrans afirma que solicitou apoio do policiamento nas garagens e irá "registrar Boletim de Ocorrência para que os envolvidos na interrupção de serviço essencial à população sejam responsabilizados", além de aplicar, "de forma automática, as autuações pelas viagens não realizadas às concessionárias".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.