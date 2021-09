Greve de funcionários de limpeza obriga Guarulhos a optar por aulas remotas

Procurado, o Tribunal Regional do Trabalho informou que uma nova audiências entre as partes, inclusive com convite para o comparecimento do prefeito, está prevista para ocorrer às 14h da próxima quinta-feira (23).

Em seu site, o Stap (Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública de Guarulhos) informou que a greve deve prosseguir nesta terça-feira (21), "uma vez que não houve acordo na audiência na tarde desta segunda no Tribunal Regional do Trabalho".

"O que a gente acha é que vai gerar impactos de aumento da carestia na cidade, o pauperismo, com perspectiva de até gente morando na rua ou alguma coisa do gênero. O panorama é de caos social."

Ainda segundo a prefeitura, "com a iminente falência da empresa, a extinção neste momento visa a garantia dos direitos a todos os trabalhadores". Na mesma nota, a prefeitura alegou que a Câmara Municipal aprovou, em dezembro, processo do Executivo de extinção da Proguaru.

A greve é motivada contra a iminente extinção da empresa Proguaru (Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos), pela própria prefeitura, que detém parte da empresa em parceria com a iniciativa privada. Com o fechamento, a estimativa é que cerca de 5.000 pessoas fiquem desempregadas.

