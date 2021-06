Grávida morre após ser baleada em tiroteio no Rio de Janeiro

A jovem estava grávida havia cerca de 14 semanas, conforme anunciou nas redes sociais. "Estou me descobrindo como mãe e fico assustada pensando em como vai ser... Dou risada, choro e tenho medo. Um misto de sentimentos. Talvez os mais doidos do mundo, mas vou dar risada lá na frente disso tudo... Obrigada Senhor por abençoar meu ventre e me permitir gerar o amor da minha vida!", escreveu.

Kathlen foi ao menos a 15ª grávida baleada na região metropolitana do Rio desde 2017, segundo a plataforma colaborativa Fogo Cruzado, sendo que oito delas morreram. Do total, quatro foram atingidas quando ocorriam ações policiais.

A polícia afirmou também que o local da morte foi preservado, a perícia foi acionada e a Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso. Em paralelo à apuração da Polícia Civil, que foi procurada mas não respondeu, a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) vai averiguar as circunstâncias do ocorrido.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher grávida morreu na tarde desta terça (8) após ser baleada durante um tiroteio entre policiais militares e criminosos na comunidade do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro. A designer de interiores Kathlen de Oliveira Romeu, 24, chegou a ser levada ao hospital, mas faleceu logo em seguida.

