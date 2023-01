Grávida levada em ambulância é atingida por monitor cardíaco e morre em MG

Devido à gravidade da doença, que pode levar a um parto prematuro ou prejudicar o desenvolvimento do feto, a jovem foi transferida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, mas, durante o caminho, o condutor fez uma manobra na via e a mulher acabou atingida pelo monitor cardíaco.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma jovem grávida morreu após ser atingida por um monitor cardíaco que despencou dentro de uma ambulância da prefeitura de Sacramento (MG). Kamily Pricila Fernandes de Oliveira, 20, estava grávida de sete meses e meio e teria começado a apresentar sintomas de hipertensão no dia 9 de janeiro. O bebê foi resgatado com vida e segue internado, em estado grave.

