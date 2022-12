Grávida é esfaqueada, pula da janela, cai em pula-pula e sobrevive

Ainda de acordo com a polícia, ele entrou na casa da vítima com uma chave reserva, sem consentimento da mulher.

Uma grávida de quatro meses foi esfaqueada e precisou pular do segundo andar para escapar da morte. A mulher de 37 anos também foi agredida com socos, segundo informações da polícia.

RIO, DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A tentativa de feminicídio aconteceu na madrugada de quinta-feira (22), no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras, na baixada litorânea do Rio de Janeiro.

