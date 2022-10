Grávida é baleada durante tiroteio em comunidade do Rio

A Polícia Militar informou que não havia operação no local, mas que agentes do BAC (Batalhão de Ações com Cães) estavam em patrulhamento na região quando foram atacados por homens armados. Os PMs revidaram e deram início ao tiroteio.

