Gravadora vai escolher compositores para dia de imersão artística

Os escolhidos foram: Rô Xinol, Lud Mazzucatti e Isaque Santos. Inicialmente, seria premiado apenas um deles, mas deu tanto resultado que três artistas tiveram suas músicas produzidas de forma gratuita. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

NOVOS TALENTOS. Esta não é a primeira vez que a Alma Music cria oportunidades para artistas de fora do selo. Em 2020, a empresa lançou o concurso Música com Alma, com o objetivo de revelar novos talentos. Na época, foram aceitas inscrições individuais e de grupos por intermédio do Instagram.

É importante que os cinco escolhidos estejam na cidade de São Paulo no dia do evento, já que será realizado na sede da Alma, que fica na Avenida Marquês de São Vicente, 1.619, na Barra Funda.

Na quarta-feira, 11, ocorre o primeiro camping de composição do selo Alma Music Group. Além dos artistas e convidados, cinco compositores independentes terão a chance de participar do acampamento e aprimorar mais os seus conhecimentos musicais. Para participar, interessados devem enviar uma composição autoral que ainda não tenha sido lançada até esta segunda-feira, 9, para o e-mail [email protected]

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.