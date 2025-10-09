   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Governo tenta abrir nova frente para exploração de petróleo na Amazônia

Por Folha de São Paulo

09/10/2025 19h30 — em
Variedades



RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governo brasileiro tenta abrir uma nova frente de exploração de petróleo na Amazônia. Desta vez, prevê oferecer blocos na bacia do Tacutu, em Roraima, perto da fronteira com a Guiana, uma região que chegou a ser avaliada pela Petrobras no início dos anos 1980.

Os blocos foram apresentados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) ao mercado nesta quinta-feira (9), em audiência pública que debateu a inclusão de 275 novas áreas à lista da oferta permanente de áreas para concessão de petróleo no Brasil.

A oferta de blocos na bacia do Tacutu foi aprovada pelo CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) em dezembro de 2024. Se sua inclusão na oferta permanente for confirmada e houver interesse do mercado, eles podem ir a leilão já em 2026.

A bacia tem uma área de 12,5 mil quilômetros quadrados divididos entre Brasil e Guiana, onde é chamada de North Savannas. Fica em uma planície a cerca de cem metros de altitude com vegetação predominante de cerrado e savanas.

No início dos anos 1980, quatro poços foram perfurados, dois em cada país, mas depois a área saiu do radar da Petrobras. Segundo informações do governo, os poços não encontraram indícios de petróleo, mas há dados geoquímicos apontam para essa possibilidade e imagens sísmicas que podem indicar reservatórios.

Consultor com grande experiência na Petrobras, o geólogo Pedro Zalán não acredita em potencial para grandes acumulações de petróleo e gás na bacia de Tacutu, o que limitaria o interesse a petroleiras de menor porte.

Ainda assim, a tentativa de inclusão dos blocos na oferta permanente foi questionada por organizações ambientalistas na audiência pública da ANP nesta quinta.

O Instituto Arayara, por exemplo, disse entender que a área dos blocos tem sobreposições com cinco áreas de influência direta em terras indígenas: Jabuti, Bom Jesus, Canauanim, Serra da Moça e São Marcos, onde vivem, ao todo, 20,6 mil pessoas.

A ANP afirmou na audiência que os blocos já foram recortados para evitar as sobreposições e que sua oferta é respaldada por manifestações conjuntas dos ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente, que garantem aval ambiental a blocos exploratórios no país.

A pressão do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela abertura de novas fronteiras para exploração de petróleo é alvo de protestos pelo mundo e deve ser tema relevante na COP30, a conferência do clima da Organização das Nações Unidas, em Belém.

O principal foco de críticas é a perfuração do poço 59, na bacia da Foz do Amazonas, em processo de licenciamento. As entidades defendem que o consenso científico indica a necessidade de redução da queima de combustíveis fósseis para conter a mudança climática.

O governo alega que o Brasil já tem uma matriz renovável e não pode abrir mão da riqueza do petróleo. Com a proposta de inclusão de 275 novos blocos à oferta permanente de áreas para exploração de petróleo, a ANP amplia a lista para 451 blocos à espera por manifestações de interesse das petroleiras.

A lista de novos blocos inclui sete áreas na bacia do Ceará, que também é parte da margem equatorial brasileira. Há ainda blocos nas bacias de Parnaíba, São Francisco, Potiguar, Tucano Sul, Recôncavo, Espírito Santo, Campos e Santos.

Bastidores da Política - Tortura em delegacia é uma ferida aberta que nunca cicatriza Bastidores da Política
Tortura em delegacia é uma ferida aberta que nunca cicatriza

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


09/10/2025

Suspeita de envenenar idoso no RJ é investigada por quatro mortes em cinco meses

09/10/2025

Empresário agride namorada e limpa sangue da boca dela em elevador no TO

09/10/2025

Justiça condena Prefeitura de SP a pagar R$ 24,8 milhões por descumprir decisão sobre aborto legal

09/10/2025

Justiça atende prefeitura e renovação de contrato da Enel é suspensa em SP

09/10/2025

Advogada é agredida com pá de ferro após discussão com vizinhas sobre lixo na Grande BH

09/10/2025

Brasil recebe primeira remessa do antídoto fomepizol para tratar intoxicação por metanol

09/10/2025

Trecho de serra da rodovia dos Tamoios, em SP, é interditado por causa da chuva

09/10/2025

SP registra 23 casos confirmados de intoxicação por metanol; 152 suspeitas foram descartadas

09/10/2025

Polícia aguarda laudos e ouve testemunhas após desabamento no Jamile

09/10/2025

Mc Ryan canta 'Cracolândia' na CPI dos Pancadões na Câmara

09/10/2025

Brasil recebe primeira remessa do antídoto fomepizol para tratar intoxicação por metanol

09/10/2025

Mulheres são 93,1% no serviço doméstico e só 3,6% na construção, aponta Censo

09/10/2025

Correção

09/10/2025

SP cancela inscrições de 15 bares por venda irregular de bebidas alcoólicas

09/10/2025

Entrega de metas climáticas dos países decepcionou, diz presidente da COP30

09/10/2025

Fármacos e solventes também são usados na adulteração de bebidas e causam riscos à saúde

09/10/2025

Curso de medicina para sem-terra na UFPE vira disputa judicial a 3 dias do vestibular

09/10/2025

Príncipe William participará da COP30 representando o rei britânico Charles 3°

09/10/2025

Unicamp libera consulta de locais de prova da 1ª fase do vestibular 2026

09/10/2025

Polícia Civil mata Matuê, suspeito de envolvimento com grupo acusado pela morte de médicos no Rio

09/10/2025

Cidade de SP tem 152 mil moradores que levam mais de 2h para chegar ao trabalho

09/10/2025

Câmara aprova urgência de projeto que prevê regras para influenciadores mirins

09/10/2025

Copan, Martinelli e antiga Telesp receberão verba pública para reformas

09/10/2025

Família confunde planta tóxica com couve e é internada em MG

09/10/2025

Brasil recebe primeira remessa do antídoto fomepizol para intoxicação por metanol

09/10/2025

Mulher que morreu em desabamento de restaurante será enterrada na Paraíba

09/10/2025

Como são as fiscalizações em bares suspeitos de vender bebida adulterada com metanol

09/10/2025

Ciclone se forma no fim de semana e deve provocar ventos de até 90 km/h

09/10/2025

Mc Ryan canta 'Cracolândia' na CPI dos Pancadões na Câmara


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!