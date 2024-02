Governo Tarcísio transfere cúpula da Segurança para a Baixada Santista após morte de policiais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou a transferência da estrutura da Secretaria da Segurança Pública para Santos, na Baixada Santista. A medida foi tomada após a morte de dois policiais militares em menos de uma semana. Um terceiro PM foi baleado e está hospitalizado.

Sete pessoas acabaram mortas em ações da polícia desde então no litoral paulista.

O anúncio foi feito pelo próprio secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, em entrevista no início da noite desta quarta-feira (7), em Santos.

A estrutura da pasta ficará temporariamente alojada na sede do CPI-6 (Comando de Policiamento do Interior 6). "Eu vou supervisionar pessoalmente essa operação", afirmou Derrite.

O secretário disse que também vai aumentar o efetivo policial na Baixada, que, segundo ele, já emprega mais de 3.100 policiais na Operação Verão, implantada por causa do turismo no litoral nesta época do ano.

O titular da pasta da Segurança afirma que a Operação Verão, que segundo ele engloba a antiga Operação Escudo --usada outras vezes desde o meio passado para prender criminosos e asfixiar o tráfico de drogas na sequência de ataques contra policiais-- entrou na terceira fase e, a partir desta quinta (8), vai receber reforços de Guarulhos e, na sequência, de Barueri, as duas cidades da Região Metropolitana de São Paulo.

A primeira fase da Operação Verão foi implantada por causa da turismo. A segunda, ganhou reforços após a morte do soldado Samuel Wesley Cosmo, 35, da Rota, grupo de elite da PM, no último dia 2.

Nesta quarta-feira, um policial militar morreu e outro ficou ferido após serem baleados em Santos.

Os policiais acabaram baleados no morro do Tetéu, por volta das 10h, segundo a PM. Eles foram socorridos e levados para unidades médicas e um deles não resistiu. O cabo José Silveira dos Santos pertencia ao efetivo do 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia.

O estado de saúde do outro PM não foi divulgado.

Segundo a PM, a equipe do Baep (Batalhão de Operações Especiais) realizava patrulhamento em um condomínio de apartamentos na rua João Carlos de Azevedo, com objetivo de averiguar denúncia de armazenamento de drogas e armas, quando os policiais foram atacados por criminosos. Ambos agentes chegaram a ser socorridos para a Santa Casa de Santos.

Na mesma troca de tiros um homem foi baleado e levado para um hospital da região.

Um segundo homem morreu, segundo a SSP, após pular do quarto andar de um prédio.

"É um dia triste para a população paulista, para o povo brasileiro, especialmente para nós, da segurança pública", afirmou Derrite na entrevista.

De acordo com o secretário, haverá uma escala de várias unidades no reforço do policiamento. Além da Rota, serão enviados à baixada, integrantes do COE (Comando de Operações Especiais) e Baeps, ambos da PM.

A Polícia Civil também vai transferir parte de sua cúpula para a Baixada Santista, como diretores do Denarc (combate ao tráfico de drogas) e do Dipol (Departamento de Inteligência).

"Teremos um trabalho muito forte, será multiagências, com várias agências espalhadas do estado, para que a gente centralize todas as informações de inteligência e que os policiais que estiverem em campo possam operar com o destino certo, com foco e com um grau estruturado de prioridades, desde a cúpula do crime organizado até todos os seus pertencentes", afirmou.

O secretário ainda citou policiamento rodoviário, de trânsito e ambiental nas ações. "Nós vamos estabelecer pontos estratégicos para asfixiar financeiramente o crime organizado e o tráfico de drogas que existe nas comunidades", disse.

"Simultaneamente, teremos ações de inteligência para evitar que criminosos que cometeram delitos, especialmente aquele que ainda estamos buscando capturar, que é o caso do criminoso que assassinou o soldado Cosmo, possam se invadir aqui da região da Baixada Santista."

Derrite afirmou ainda que o governo pagará uma recompensa de R$ 50 mil para quem passar informações relevantes sobre quem matou o soldado Cosmo e que nesta quinta irá apresentar foto do suspeito em nova entrevista.