Governo Tarcísio encerra operação no litoral de SP que deixou 28 mortos

Será retomada a Operação Impacto, que deve contar com a presença do policiamento de Choque e policiais em vagas da Dejem, uma espécie de Operação Delegada, quando policiais recebem um valor extra para atuar no horário de folga.

A partir desta quarta-feira (6), as unidades do Baep (Batalhão Especiais de Ações Especiais de Polícia) voltam para suas cidades de origem.

Ao longo da operação, ao menos 28 pessoas foram mortas. Com isso, tornou-se a ação mais letal da polícia paulista desde o massacre do Carandiru, em 1992.

A ação foi desencadeada no fim de julho após a morte do solado da Rota Patrick Bastos Reis. O PM foi baleado durante patrulhamento na Vila Zilda, em Guarujá.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, anunciou no início da noite desta terça-feira (5) o fim da Operação Escudo no litoral paulista.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.