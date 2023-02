Governo recebe informações sobre saídas espontâneas de garimpeiros da terra yanomami

A ministra afirmou que a decisão de retirar os invasores está tomada, sem dizer quando isso ocorrerá. Ela disse ainda que equipes de saúde enviadas às regiões de Surucucu e Auaris, as mais impactadas pela crise de saúde, com explosão de casos de malária e desnutrição grave, precisam ser mantidas em segurança nesses locais.

Segundo integrantes do governo federal, ações estão sendo pensadas em conjunto com o governo de Roraima para assegurar transporte a quem se dispor a uma saída espontânea.

Há relatos de garimpeiros que já procuram pistas de pouso ilegais no território, após caminhadas pela mata, para deixar as áreas de garimpo.

Segundo a ministra, as informações sobre possíveis saídas de grupos de garimpeiros foram levantadas por serviços de inteligência do governo, por servidores que estão na região desde a declaração do estado de emergência, por sobrevoos de equipes do DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) e por integrantes de associações de indígenas.

A reportagem recebeu relatos nesse sentido de invasores, de moradores de vilas que acabam servindo como ponto de apoio logístico ao garimpo e de investigadores que atuam no monitoramento de áreas invadidas no território tradicional.

