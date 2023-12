Governo pagará até R$100 mil por informações de criminosos

O montante da recompensa será determinado com base na relevância da informação, da gravidade do crime e dos riscos enfrentados pelo informante. Quando as informações disponibilizadas resultarem em recuperação de produto de crime, a recompensa em favor do informante será de até 5% do valor recuperado. A iniciativa será financiada pelo Fundo Nacional de Segurança Pública.

Esta iniciativa visa dar publicidade a pessoas cuja captura é estratégica para combater organizações criminosas e reduzir índices de crimes graves. A lista, contendo detalhes como nome completo, data de nascimento e foto dos procurados, estará disponível no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

