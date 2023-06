Governo Lula prepara programa para levar internet a todas as escolas do país, diz ministro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quinta-feira (15) que o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai lançar um programa para disponibilizar internet em 100% das escolas públicas do país.

"[Vamos anunciar] Ações na área da educação, para levar banda larga para 100% das escolas no país, inclusive as escolas rurais. Todas as escolas terão [internet] até o final do mandato do presidente", disse Rui à imprensa após reunião ministerial.

O projeto envolve os ministérios da Educação e de Comunicações, além do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), e deve usar recursos do Fust (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações) para custear a banda larga.

O ministro não entrou em detalhes sobre como será o novo programa, que será lançado em julho -mês que o governo ainda pretende anunciar o novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

"Tudo o que havíamos programado para lançar de programas fundamentais e importantes, entre eles o Minha Casa, Minha Vida e o Bolsa Família, na área de educação e infraestrutura, foram lançados, ou seja, cumprimos nossa meta e anunciamos coletivamente aquilo que cada um vai fazer", completou Rui Costa.

Segundo o Gape (Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas), da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), 94% das escolas públicas de ensino básico possuíam acesso à internet em 2022.

O número é maior entre as escolas em áreas urbanas. Das 82.233, 98,8% têm acesso à internet. Em área rural, o acesso se restringe a 86% das 52.122 escolas.

Os estados com menor número de escolas com acesso à internet são Acre (45,4%), Amazonas (36,8%) e Roraima (32%).

Os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul concedem acesso à internet a 99,9% das escolas do ensino básico, seguidas por Goiás (99,7%) e Rio Grande do Sul (99,6%).