Governo Lula aumenta imposto sobre armas de fogo

A iniciativa se soma a outras ações do governo Lula, que tem se posicionado contra medidas que incentivem a venda e o uso de armas no país. No primeiro dia de seu mandato, o presidente assinou instrumentos para reorganizar a política de controle de armas, iniciando uma reversão na política de flexibilização conduzida pelo antecessor Jair Bolsonaro (PL).

Segundo a pasta, a elevação do IPI para esses produtos é uma medida justa, "que atende ao princípio constitucional da seletividade e que pode gerar benefícios em prol de toda sociedade, com o aumento da receita fiscal e a potencial diminuição dos índices de violência".

De acordo com cálculos do Ministério da Fazenda, a medida tem potencial para gerar um incremento de arrecadação de R$ 342,5 milhões em 2024, R$ 377,7 milhões em 2025 e R$ 415 milhões em 2026.

As novas alíquotas passam a valer em 90 dias e têm como justificativa a necessidade de conter a criminalidade e aumentar a arrecadação. Por ser um tributo regulatório, o IPI não precisa de aval do Congresso para ser alterado pelo governo.

