Governo lança plano para erradicar malária até 2035

De acordo com o ministério, 99,9% da transmissão da malária no Brasil ocorre na Amazônia. Cerca de 80% dos casos estão concentrados em 33 municípios.

No ano passado, houve 139.211 casos da doença registrados no país, uma queda de 4,1% em comparação com 2020.

