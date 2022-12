Governo exonera médico olavista que assinou nota antivacina na Saúde

A sinopse de uma das obras do secretário, chamada "A Morte da Medicina", diz que "a medicina, como ciência, deveria estar de fora de quaisquer tentativas de manipulação político-ideológica, que são sempre justificadas através de argumentações absurdas e totalmente anticientíficas". Ele também é contra a descriminalização do aborto.

Fã do escritor e guru bolsonarista Olavo de Carvalho, morto em janeiro deste ano, o médico presenteou o escritor, a quem chamava de "professor", com seus livros e fez várias referências a ele em um blog que escreve sobre medicina e filosofia.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo Jair Bolsonaro (PL) exonerou nesta quinta (7) o médico olavista Hélio Angotti Neto do cargo de Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde.

