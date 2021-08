Governo Doria promete R$ 50 mi para expandir rede hospitalar de pets em SP

Doria sancionou, no mês passado, uma lei que beneficia diretamente os animais domésticos. Foram proibidos a queima, a comercialização e o armazenamento de fogos de artifício e de artefatos pirotécnicos de estampido no estado.

Atualmente, os hospitais públicos para animais domésticos existentes no estado funcionam por meio de parceria das prefeituras com a Anclivepa. Na capital paulista, são três unidades que atendem animais de tutores em situação mais vulnerável.

Não foi informado quando as clínicas começarão a funcionar. As duas primeiras unidades anunciadas, em Araçatuba e Votuporanga, têm previsão de abertura até o final deste ano.

As clínicas contarão com estrutura para exames diversos, cirurgias, vacinação, castração e até um sistema próprio de adoção dos animais encontrados nas ruas. Todos os serviços disponibilizados serão gratuitos.

O governo paulista prevê destinar cerca de R$ 50 milhões para erguer as dez primeiras clínicas do programa, que foi classificado por Doria como o primeiro do tipo no estado de São Paulo.

Batizado de "Meu Pet", o programa foi concebido em parceria com as prefeituras, que terão de ceder área para a construção das unidades de saúde para os animais domésticos.

Os novos hospitais pet serão construídos nas cidades de Santos, Santa Bárbara d'Oeste, Cruzeiro, Ribeirão Preto, Barueri, Jundiaí, Sorocaba e São José do Rio Preto. As unidades de Araçatuba e Votuporanga já haviam sido anunciadas em maio.

