Governo deve derrubar restrição a entrada de viajantes de países africanos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo federal deve seguir a recomendação da Anvisa e derrubar a portaria que restringe a entrada no Brasil de pessoas de seis países: África do Sul, Botsuana, Suazilândia (Essuatíni), Lesoto, Namíbia e Zimbábue. A medida havia sido estabelecida por conta da ômicron, que ainda não havia chegado ao Brasil. No podcast bastidores da Casa Civil, Guilherme Bianco, subchefe adjunto de Articulação e Monitoramento da pasta, disse que atender a orientação da agência "é mais justo".

