Governo de SP prevê antecipar vacinação de todos os adultos do estado em 30 dias

No mesmo dia, o governo paulista também prorrogou a fase de transição até 30 de junho, seguindo as orientações do Centro de Contingência ao Coronavírus.

O calendário é baseado nas perspectivas de entregas de vacina do Ministério da Saúde. Isso significa que para que o cronograma seja cumprido, o governo federal precisa entregar ao estado as remessas dos imunizantes dentro dos prazos estipulados.

Com a antecipação, 7,45 milhões de pessoas com idades entre 40 e 59 anos, que antes seriam vacinadas em julho, agora serão vacinadas em junho.

Segundo o governador João Doria (PSDB), até 15 de setembro todos os residentes do estado deverão ter recebido pelo menos a primeira dose do imunizante.

