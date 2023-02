Governo de SP libera R$ 500 milhões em crédito para afetados por chuvas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo liberou três linhas de crédito para auxiliar os afetados pelas fortes chuvas no litoral norte do estado durante o Carnaval. No total, são mais de R$ 500 milhões de recursos disponibilizados.

As modalidades atendem trabalhadores informais, empresas e municípios. Os microempreendedores terão direito a R$ 30 milhões em crédito subsidiado pelo Banco do Povo, com empréstimos de até R$ 21 mil. As condições para pagamento são especiais, com carência de 180 dias, prazo de 48 meses e taxa zero.

Já a Desenvolve SP, agência de fomento do estado, vai liberar R$ 200 milhões em crédito para pequenas e médias empresas, com carência de 12 meses, prazo de até 60 meses para pagar e taxa Selic 0.57% ao mês.

A mesma agência também deve disponibilizar mais R$ 283 milhões em crédito para seis prefeituras afetadas pelo desastre, com carência de 12 meses, prazo de até 120 dias para pagar e taxa Selic 0.25% ao mês.

No governo de Tarcísio de Freitas, a liberação das linhas de crédito está sendo vista como um investimento na reconstrução das regiões destruídas pelas enchentes.