Governo de SP lança campanha contra vacinação atrasada de crianças e adolescentes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo de São Paulo lançou neste sábado (30) uma campanha estadual de multivacinação para crianças e adolescentes que perderam doses de imunização. A intenção é oferecer todas as vacinas do calendário nacional a pessoas com menos de 15 anos para suprir aquelas que foram perdidas ou que precisam ser atualizadas.

A campanha vai oferecer imunizantes fora das unidades básicas de saúde, em meio a um esforço para aumentar a cobertura vacinal no estado. As doses serão oferecidas em escolas, locais com grande circulação de pessoas e áreas rurais, além dos mais de 5 mil postos de saúde dos 645 municípios paulistas. As estratégias de vacinação devem ser traçadas pelas prefeituras.

O programa oferece vacinas de poliomielite, meningocócica C conjugada, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), febre amarela, pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças causadas pelo hemófilo b), varicela, HPV (entre 9 e 14 anos de idade), BCG (tuberculose) e covid-19.

Segundo o governo estadual, a imunização contra diversas doenças está abaixo dos níveis ideais desde 2016 em São Paulo. Vacinas como as de poliomielite e sarampo, que tiveram cobertura abaixo de 80% em 2021 e 2022. O nível de cobertura considerado satisfatório pelo Ministério da Saúde é de 90%.

A gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) diz que os níveis de imunização já aumentaram neste ano. As doses contra poliomielite e sarampo agora alcançam 85,9% e 89,9%, respectivamente.

"A imunização é a grande ferramenta que nós temos em saúde pública para evitar grandes epidemias e catástrofes", disse o secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, no evento de lançamento da campanha. "Queremos voltar a ter o estado de São Paulo, como foi na decada de 1980 e 1990, como um exemplo para o mundo de cobertura vacinal."

Segundo o secretário, haverá um "dia D" de vacinação na próxima semana, com uma ação intensificada de funcionários da área da saúde para checar as carteiras de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos.

SERVIÇO

O site Vacina 100 Dúvidas, do governo estadual, reúne as cem questões mais frequentes sobre as vacinas nos sistemas de busca e pesquisa da internet. O espaço oferece informações claras para desmistificar incorreções e fake news relacionadas à imunização, contribuindo para garantir a proteção de toda a população.