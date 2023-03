Governo de SP faz parceria com Waze para alertas meteorológicos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo firmou parceria com o aplicativo de trânsito Waze, para motoristas terem acesso a alertas de alagamento em vias do estado. A função, fruto de acordo celebrado com a Coordenação Estadual de Defesa Civil, estará disponível a partir desta terça-feira (28).

O alerta aparecerá para os condutores que utilizam o aplicativo caso tentem atravessar uma área inundada.

O Centro de Gestão de Emergências da Defesa Civil será o responsável por abastecer a central do aplicativo com as áreas de incidência de chuvas.

O estado sofreu no mês passado com fortes chuvas na região do litoral norte. A ideia é ajudar motoristas a evitarem áreas com risco de inundações.