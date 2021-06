Governo de SP antecipa vacinação de todos os adultos do estado em 30 dias

- Transplantados imunossuprimidos, pacientes renais em diálise e pessoas com síndrome de Down (18 a 59 anos)

- Metroviários e ferroviários (operadores de trem de todas as idades; outros trabalhadores com 47 anos ou mais)

Segundo De Paula, cerca de 400 mil pessoas não retornaram para tomar a segunda dose da vacina. Ela fez um apelo para que as pessoas retornem e completem seu esquema vacinal, independentemente do período que tenha passado.

Questionado se estaria recebendo alguma ajuda de Bolsonaro no financiamento da Coronavac, Doria teceu críticas ao presidente e afirmou que a compra das vacinas pelo Ministério da Saúde, por meio do SUS, é obrigação da pasta.

Doria aproveitou o anúncio para fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que provocou aglomerações e confusão no trânsito em São Paulo durante uma motociata no sábado (12).

Mas isso depende da chegada de insumos da China para a fabricação das vacinas no Brasil. A falta de matéria-prima já paralisou a produção da Coronavac e do imunizante da Oxford/AstraZeneca.

"Esse é o maior avanço em toda a nossa campanha, neste momento. Quase 7,5 milhões de pessoas serão vacinadas em um mês no estado de São Paulo. O avanço é planejado com base em remessas de vacinas previstas pelo Programa Nacional de Imunização", afirmou a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula.

"Antecipamos, portanto, em 30 dias o prazo de vacinação em São Paulo. Essa é uma grande notícia para todos os brasileiros, paulistas e residentes aqui em São Paulo com idade acima de 18 anos. Os adultos estarão vacinados até 15 de setembro", disse Doria em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

