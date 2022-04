Governo de SP adia leilão do Rodoanel Norte marcado para esta quarta

O período de suspensão temporária deve ser usado para fazer uma adequação do modelo de concessão, segundo membros do governo.

A decisão acontece em meio às incertezas econômicas no horizonte, como o avanço do INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), que variou mais 0,87% em abril, acima do apurado em março, acumulando alta de 11,54% em 12 meses.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo de São Paulo anuncia nesta terça (27) que resolveu adiar o leilão de concessão do trecho Norte do Rodoanel que estava marcado para esta quarta (28).

