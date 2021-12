Governo de São Paulo envia equipe para ajudar vítimas das chuvas na Bahia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma equipe da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo, composta por quatro agentes, embarcou nesta segunda-feira (27) com destino ao estado da Bahia para compor a força-tarefa enviada pelo governo paulista para auxiliar as vítimas das chuvas na região. As informações são da Agência Brasil. Segundo o governo de São Paulo, a equipe auxiliará na elaboração de planos de trabalho, no restabelecimento dos serviços essenciais e na organização de abrigos para as vítimas. Além disso, ajudará na mensuração dos danos, para auxiliar em caso de decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública. Na manhã deste domingo, São Paulo enviou dois helicópteros Águia e dois aviões, como parte da força-tarefa, para auxílio na Bahia. Na ocasião, também foram enviados outros 14 profissionais do Corpo de Bombeiros e do Comando de Aviação da Polícia Militar que embarcaram do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, e 16 da cidade de Ribeirão Preto. Seis bombeiros já tinham partido na noite de sábado da Estação de Bombeiros, no bairro do Belém, em direção ao sul da Bahia, levando um caminhão com cinco embarcações. Segundo informou o governo estadual, a força-tarefa é composta por oficiais e praças especialistas em resgates, salvamento e logística e a operação é integrada pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo, Comando de Aviação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros da Bahia, Fundação Florestal, ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e voluntários.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.