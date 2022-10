Governo de Alagoas deve liberar transporte gratuito no segundo turno

Decisão de quarta-feira (19) do Supremo Tribunal Federal liberou administrações municipais e companhias de trem, metrô e ônibus a oferecer transporte de graça para que os eleitores possam votar no segundo turno, sem com isso correr o risco de serem acusadas de crime eleitoral ou de improbidade.

A medida deve ter impacto no comparecimento, pois muitos eleitores vivem em uma cidade e votam em outra. O governador Paulo Dantas (MDB), afastado pelo TSE, busca a reeleição, com apoio de Lula (PT)

