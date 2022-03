Governo avalia fim de teste negativo de Covid para viajantes do exterior

Questionado se a vacina contra a Covid-19 entrará no calendário anual do governo federal, o ministro Marcelo Queiroga afirmou: "Acredito que não tenhamos que vacinar toda a população brasileira com várias doses da vacina". Ele ressaltou que ninguém sabe qual a melhor estratégia de vacinação. "Vamos esperar as respostas que a ciência vai trazer".

"A questão do tempo é o menos relevante. O importante é pousar o avião com segurança."

Hoje, brasileiros e turistas estrangeiros que viajam ao exterior precisam de um teste negativo de Covid-19 para desembarcar no Brasil, além do certificado de vacina.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a exigência de testes negativos de Covid-19 a viajantes do exterior pode ser derrubada nesta semana. Em entrevista ao Poder360, ele diz que a medida está sendo avaliada com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e os ministérios da Justiça, Infraestrutura e Casa Civil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.