Governador do Rio canta em evento gospel marcado por aglomeração

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), participou de um show gospel nesse último fim de semana no Parque Olímpico, na capital carioca. Em vídeo publicado nas redes sociais do governador, é possível ver uma aglomeração no público.

Nas imagens, Castro aparece no palco cantando uma música gospel para uma plateia cheia. Em certo momento, o governador pede que as pessoas levantem o braço: "Senhor, que este braço estendido do teu povo sirva de benção".

Menos de duas semanas atrás, Castro foi a favor de cancelar o Carnaval de rua no Rio de Janeiro para tentar conter a disseminação da variante ômicron do novo coronavírus. No dia 2 de janeiro, ele anunciou que havia testado positivo para a Covid pela segunda vez.

"Seria irresponsável autorizar aglomerações, sem haver a possibilidade de seguir os protocolos sanitários, enquanto os casos de covid-19 crescem", escreveu no Twitter. "Orientei a Secretaria de Estado de Saúde que dialogue com o conselho de secretários de saúde para que o evento não seja autorizado nos municípios", completou.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do governo do Rio de Janeiro, mas ainda não teve resposta.

Além da altamente contagiosa ômicron, a nova variante da gripe, H3N2, tem pressionado o sistema de saúde do Brasil.

Uma pesquisa da CNM (Confederação Nacional de Municípios) com mais de 2 mil municípios na segunda semana de janeiro demonstrou que 93,9% deles apontaram uma alta nos casos de gripe em hospitais e postos de saúde, enquanto 83,1% notificaram aumento de pacientes infectados pela Covid-19.

No domingo (16), o Brasil contabilizou 31 mil novos testes positivos de coronavírus em 24 horas. A média móvel de casos registrados ficou em 69 mil. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa formado por Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1.