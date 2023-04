Governador decreta luto de três dias após ataque a creche em SC; ministros cobram punição

Mais cedo, Lula chamou o ataque de 'monstruosidade' e lamentou as mortes. "Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas", disse Lula no Twitter.

Alexandre Silveira (PSD), de Minas e Energia, Daniela Carneiro (União Brasil), do Turismo, Luiz Marinho (PT), do Trabalho, e Marina Silva (Rede), do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e Márcio França (PSB), de Portos e Aeroportos, também enviaram solidariedade às famílias das vítimas.

A ministra Simone Tebet (MDB), do Planejamento, lamentou mais um ataque em escola. "Cada vez mais, se fazem necessárias medidas de segurança em escolas e creches do Brasil", disse. "Punição severa ao assassino."

Uma machadinha foi usada na ação, segundo o tenente-coronel da Polícia Militar catarinense Márcio Filippi. De acordo a PM, o autor do ataque se entregou no 10º Batalhão da Polícia Militar.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), decretou luto oficial de três dias no estado após ataque em uma creche de Blumenau que deixou quatro crianças mortas e quatro feridas na manhã desta quarta-feira (5). "Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor", disse Mello.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.