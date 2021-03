Governador da Bahia decide prorrogar medidas restritivas e diz que Bolsonaro mente sobre repasses ao estado

"Todo o orçamento do estado é menor do que isso", diz Rui Costa. "Se somarmos os gastos de executivo, legislativo, Judiciário e Ministério Públioc, chegamos em R$ 50 milhões", afirma.

Costa afirmou à coluna que houve queda na transmissão com as medidas, mas que ela ainda é alta e que um novo período de restrições é necessário para tentar controlar a situação. Ele afirmou que o decreto já está sendo redigido.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador da Bahia, Rui Costa (PT-BA), vai prorrogar por mais 48 horas as medidas restritivas radicais que adotou para tentar diminuir a transmissão do novo coronavírus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.