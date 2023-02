Golpistas alugam crianças para pedirem dinheiro no aeroporto de SP

O caso chamou a atenção da segurança do aeroporto em 2022. Desde junho daquele ano, Marcelo já teria sido fotografado com ao menos 10 mulheres e 11 crianças diferentes, todas contratadas para aplicar o golpe.

- As mães de aluguel acompanham as abordagens das crianças junto aos passageiros e recebem cerca de R$ 300;

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem identificado como Marcelo Benedito da Silva, 46, é acusado de chefiar um esquema criminoso que aluga crianças para pedirem dinheiro no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. As informações são do portal Metrópoles.

