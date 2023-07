Golfinho ferido encalha em praia de Santos; animal está em estado grave

O golfinho tem uma lesão na região da cauda e está em estado grave. O Instituto Gremar diz que há marcas que se parecem com interação com rede de pesca.

Por volta das 11h, a equipe do instituto estava no local prestando atendimento ao golfinho.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um golfinho da espécie cachalote-pigmeu encalhou neste domingo (2) na praia de José Menino, em Santos, no litoral de São Paulo, de acordo com o Instituto Gremar. O mamífero foi encontrado por pessoas nas praia, que acionaram o Instituo Gremar.

