Glória Maria é homenageada pelo 'Fantástico'

Glória Maria, que morreu em fevereiro deste ano, após complicações de saúde incluindo um câncer no pulmão e uma metástase no cérebro, foi lembrada durante as homenagens aos 50 anos do, programa que apresentou e fez reportagens especiais por décadas.

"Eu percorri o mundo inteiro pelo Fantástico. Esse é um orgulho que eu tenho, uma felicidade que eu tenho. Essa minha imagem de repórter do mundo, repórter aventureira, foi por conta do Fantástico. Foram anos inesquecíveis", diz a apresentadora no trecho selecionado pela emissora.

Entre suas principais reportagens, estão a que visitou a cratera de um vulcão, teve contato com tribos isoladas na Nigéria, mergulhou com ursos em área de degelo de um iceberg, e escalou uma geleira na Noruega.

Depois que encerrou sua passagem pelo Fantástico, Glória Maria ficou dois anos longe do ar para se dedicar a projetos pessoais, como as viagens à Índia e à Nigéria, onde trabalhou como voluntária. Nesse período, adotou as meninas Maria e Laura. Em setembro de 2019, Glória Maria passou a dividir a apresentação do Globo Repórter com Sandra Annenberg.