Giulia Be curte praia nas Bahamas com namorado herdeiro dos Kennedy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Giulia Be está curtindo o fim de semana nas Bahamas com o namorado, Conor Kennedy, sobrinho-neto do ex-presidente americano John F. Kennedy (1917-1963).

Os dois assumiram o namoro em 14 de fevereiro deste ano, quando é comemorado o Dia dos Namorados nos Estados Unidos.

Conor é ex-namorado da cantora Taylor Swift. Os dois se relacionaram em 2012. Ele nasceu em Nova York e é filho do apresentador de rádio, ativista e advogado ambiental Robert F. Kennedy Jr e da arquiteta Mary Richardson.

No fim de fevereiro, Giulia Be lançou o single "2 Palabras", gravado em espanhol. Segundo a artista, a composição foi inspirada na série "Gossip Girl", enquanto o clipe da música contém referências do filme "Closer" (2004).