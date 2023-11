Gestão Nunes vai à Justiça contra a Enel, pede multa e plano de contingências

"Numa segunda etapa, a PGM ingressará com pedido de danos ambientais e ressarcimento ao consumidor", diz nota da gestão Nunes sobre o pedido de tutela antecedente. Nesse caso, a prefeitura vai pedir que o ressarcimento seja para todos os clientes que tiveram falta de energia por conta do vendaval.

Segundo a Procuradoria do Município, atualmente há mais de 3,6 mil pedidos pendentes na Enel para desligamento da eletricidade para o trabalho de poda com funcionários das subprefeituras.

Há um embate entre a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e a Enel, com troca de farpas e tensão.

Outro pedido feito à Justiça é prazo de 72 horas para que a Enel informe o número de equipes e funcionários que atuam no controle das árvores, o número de árvores podadas este ano e a quantidade de equipes e funcionários contratados emergencialmente e que ficam de sobreaviso no período de chuvas intensas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo entrou no Tribunal de Justiça, nesta quinta-feira (9), com pedido de medida de tutela antecedente (urgência) contra a Enel com uma série de pedidos relacionados ao apagão de sexta-feira (3), quando uma tempestade atingiu o estado.

