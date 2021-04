Gestão Covas negocia com Cuba compra de vacina contra a Covid-19, diz Marta Suplicy

"Que consigamos o maior rápido possível uma resposta positiva. Oxalá que os governos municipais, estaduais e a União falem com a embaixada da Cuba no Brasil para termos essa vacina o mais breve possível em São Paulo e no Brasil", disse Toninho Vespoli (PSOL), vereador que participou da audiência.

"Mas se a gente conseguir trazer a fábrica, ainda que demore, até chegar o final do mandato do Bruno é um legado legal que ele vai deixar para a cidade", concluiu a ex-senadora.

A ex-prefeita ressaltou que as tratativas são iniciais, mas envolvem também a possibilidade de instalação de uma fábrica do imunizante na capital paulista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.