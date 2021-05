Gestão Covas muda o início do horário do rodízio noturno das 20h para as 21h

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão Bruno Covas (PSDB) vai adiar das 20h para as 21h o horário do início do rodízio noturno na cidade de São Paulo.

A medida segue o governo estadual, que fez a mesma mudança no horário do toque de recolher. O período de restrição era das 20h às 5h; agora, é das 21h às 5h.

O rodízio noturno entrou em vigor no dia 22 de março. A medida faz parte do conjunto de ações adotadas pela prefeitura para tentar conter o avanço do coronavírus no município.

Quando a mudança no horário foi anunciada, Covas anunciou que o objetivo era fazer com que as pessoas dependessem menos do transporte público no horário de pico, além de forçar a diminuição na circulação de pessoas no período noturno.

Nesta sexta, o governo João Doria (PSDB) anunciou que prorrogará por duas semanas a fase de transição e ampliou horário de funcionamento de estabelecimentos até as 21h.

