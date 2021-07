Gestantes que tomaram 1ª dose de Astrazeneca podem tomar 2ª dose de Pfizer em São Paulo

Segundo Regiane de Paula, coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI), 9.000 mulheres desse grupo receberam a 1ª dose da AstraZeneca. Nesses casos, elas devem ir aos postos de saúde com o cartão de vacinação na data em que está prevista a aplicação da segunda dose para receber o imunizante da Pfizer.

Com a suspensão, a vacinação de gestantes que ainda não tinham recebido as doses passou a ocorrer no país com o uso de imunizantes da Pfizer e do Butantan.

Na época, apenas o grupo com comorbidades estava incluído no calendário de vacinação. A suspensão ocorreu após o registro de um caso de óbito de gestante que recebeu a vacina Oxford/AstraZeneca.

A decisão segue orientação do Ministério da Saúde, que suspendeu em 11 de maio a vacinação com o imunizante da Oxford/AstraZeneca das gestantes e puérperas.

