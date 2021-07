Gerson Brenner compra carro adaptado com dinheiro de 'vaquinha online'; assista

"Sem vocês nada disso seria possível, agradeço imensamente a cada um que fez parte disso. Ele nem acreditou! Era realmente inalcançável para nós, realização de um sonho! Gratidão, estamos felizes demais. O galã tá motorizado", escreveu Vica Brenner na legenda do vídeo que publicou no Instagram .

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.