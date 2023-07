Gerente de banco é preso suspeito de clonar cartões de aposentados no RJ

O nome do suspeito não foi divulgado pela Polícia Federal e, por isso, o UOL ainda não teve acesso à defesa do gerente.

A investigação começou após comunicação do Setor de Inteligência e Investigação de Segurança Corporativa do próprio banco. O setor identificou diversas emissões de cartão magnético do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), com cadastramento de senha e liberação realizados pelo próprio gerente, sem a presença dos clientes, beneficiários ou representantes legais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.