Garota é achada morta com sinal de estrangulamento após blecaute na BA

"Aí que termina que acharam o corpo de minha filha, no mangue, a 150 metros da igreja", lamenta o pai de Nayra, que mora há três anos no distrito.

No entanto, no dia seguinte, Sebastian diz que foi até a casa dessa família, mas não localizou a adolescente. Ele também afirma que chegou a verificar se ela estava na casa de uma professora da ONG que Nayra frequenta, mas também não a encontrou.

"Ela sumiu e eu pensei que ela tinha ido para casa. Quando voltamos para casa, estávamos sem luz, porque estava um temporal grande. Ela [Nayra] não estava e nós pensamos que ela estava na casa de uma família amiga. Com a chuva e a falta de luz, não poderíamos fazer buscas e decidimos esperar pela manhã, com a expectativa de que ela estava nessa casa da família amiga", conta ele.

Segundo Sebastian, ele esteve com a filha numa ida a um mercadinho, no final da tarde de quinta-feira (9). Além dos dois, outra filha dele, de 9 anos, estava no local.

