Galo da Madrugada terá Juliette, Pabllo Vittar e Fafá de Belém; veja as atrações

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Pabllo Vittar, Maria Gadu, Fafá de Belém e Juliette estão entre as atrações do Galo da Madrugada no Carnaval 2023. A organização do bloco divulgou, nesta terça-feira (14), a programação para o desfile do próximo sábado (18).

O desfile começará às 9h, no Forte das Cinco Pontas, com direção à rua do Sol, na área central do Recife. Ao todo, serão seis carros alegóricos e 30 trios elétricos em nove horas e meia de bloco. O percurso tem 6,5 quilômetros.

Também estarão no bloco nomes tradicionais da música pernambucana como Gustavo Travassos,

Quinteto Violado, Almir Rouche, André Rio, Marron Brasileiro, Gerlane Lops, Bia Villa-Chan, Geraldinho Lins e Nena Queiroga. Os artistas de fora do estado estarão como convidados dos músicos pernambucanos.

"Todos os 30 trios do Galo serão, como de tradição, comandados por artistas locais, alguns trazendo

como convidados nomes de outras partes do país", afirmou o presidente do Galo, Rômulo Meneses, em entrevista coletiva nesta terça.

"É um intercâmbio cultural importante, no qual os artistas pernambucanos têm a oportunidade de mostrar, aos de outras partes do país, a riqueza da nossa música. Isso já rendeu, nos últimos anos, ótimos frutos, como a inclusão do frevo nos repertórios de discos e shows de cantoras como Joelma, Fafá e Vanessa da Mata, a partir de suas experiências no Galo", afirma Guilherme Menezes, diretor de marketing do bloco.

Uma novidade para 2023 é um trio elétrico exclusivamente dedicado ao brega. Já a escultura gigante será montada a partir da noite desta terça (14) na ponte Duarte Coelho, no centro do Recife, e homenageará a cultura afro-brasileira.

O tema do 44º desfile do bloco será "Viva a vida, viva o frevo, viva Enéas", em alusão à volta do Carnaval após dois anos de restrição por causa da pandemia e ao fundador do bloco, Enéas Alves Freire, que morreu em 2008, aos 86 anos --as homenagens pelo centenário de Enéas não puderam ser feitas em 2021 em razão da Covid. Ary Nóbrega, falecido em abril de 2020 e responsável pelas alegorias do bloco por 30 anos, e o cantor Claudionor Germano, 90, também serão homenageados no Carnaval deste ano.

ATRAÇÕES DO GALO DA MADRUGADA 2023 NO RECIFE

TRIOS ELÉTRICOS

Quinteto Violado / convidado: Guto Pimenta

● Gustavo Travassos / convidada: Cíntia Barros

● Orquestra Metais / convidado: Ed Carlos

● Gerlane Lops / Convidado: Nego Thor

● Marron Brasileiro

● Spok / convidada: Fafá de Belém

● André Rio

● Asas da América

● Nena Queiroga / Convidado: Maria Gadú, Luiza Possi, Gaby Amarantos e

Gabi do Carmo

● Cristina Amaral / Isaar França / Sambadeiras / Orquestra 100% Mulher

● Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

● Romero Ferro / convidados: Juliette e Pabllo Vittar

● Almir Rouche

● Almério

● Geraldinho Lins

● Bia Villa-Chan

● Michelle Melo / convidados: Conde Só Brega, Léo do Coque, Banda Vicio

Louco e Banda Boa Toda

● Nonô Germano / convidados: Clau Malu, Gabriel Vaqueiro, Lummi, Ceceu

Valença

● Banda Som da Terra

● Benil

● Orquestra Perfil / Telmo Santiago / convidado: Larissa Lisboa

● Forró do Muído

● Banda Inove

● Orquestra Universal

● Banda Pinguim

● Banda Luará / Convidado: Fabiana Pimentinha do Nordeste

Os artistas Chico César, Charles Theone, Lenine, Geraldo Azevedo, Margareth Menezes, Otto e Fred 04 estarão no camarote oficial para os duetos com os cantores dos trios.

ALEGORIAS

Carro Clarins "Viva o Galo" (com o rei e rainha do Carnaval do Recife 2023)

● Carro abre-alas "Viva a Vida, Viva o Frevo"

● Estandarte do Galo e Bandeiras de Pernambuco

● Fantasias Galo 78 e bonecos gigantes Enéas Freire, Ary Nóbrega e Claudionor Germano

● Estandartes de agremiações diversas

● Cabeções e galos alegóricos

● Carro "Viva Ary Nóbrega"

● Carro "Viva a Vida"

● Carro "Viva o Frevo"

● Carro "O Bonde"

SÃO PAULO

Em São Paulo, a apresentação do Galo está marcada para a terça-feira de Carnaval, dia 21, no Ibirapuera. O bloco já fez apresentação na cidade em 2020. Organizadores do Galo esperam reunir um público de aproximadamente 500 mil pessoas com a presença de dois trios elétricos.

Para o desfile em São Paulo, o Galo da Madrugada irá levar, do Recife, cerca de 70 pessoas -entre elas, o porta-estandarte, Fernando Zacarias, e o cantor oficial do bloco, Gustavo Travassos-, entre artistas, infraestrutura e apoio. Outras 500 pessoas da capital paulista também estarão envolvidas na organização.