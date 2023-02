Galo da Madrugada e Homem da Meia-Noite agitam sábado (18) de Carnaval em PE

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - "Acorda Recife, acorda. Que já é hora de estar de pé. Levanta, o Carnaval começou. No bairro de São José". O trecho da música da cantora Amelinha resume a manhã de sábado na capital pernambucana.

Após a abertura do Carnaval na noite da sexta-feira (17) no Marco Zero, o Galo da Madrugada, maior bloco do mundo, reina pelas ruas do Recife neste sábado (18) com 30 trios elétricos e mais de nove horas de desfile.

Pabllo Vittar, Maria Gadu, Fafá de Belém e Juliette estão entre as atrações. O desfile começa às 9h, no Forte das Cinco Pontas, com direção à rua do Sol, na área central do Recife. Ao todo, são seis carros alegóricos e 30 trios elétricos em nove horas e meia de bloco. O percurso tem 6,5 quilômetros.

Também estarão no bloco nomes tradicionais da música pernambucana como Gustavo Travassos, Quinteto Violado, Almir Rouche, André Rio, Marron Brasileiro, Gerlane Lops, Bia Villa-Chan, Geraldinho Lins e Nena Queiroga. Os artistas de fora do estado estarão como convidados dos músicos pernambucanos.

Uma novidade para 2023 é um trio elétrico exclusivamente dedicado ao brega. Já a escultura gigante será montada a partir da noite desta terça (14) na ponte Duarte Coelho, no centro, e homenageará a cultura afro-brasileira.

O tema do 44º desfile do bloco será "Viva a vida, viva o frevo, viva Enéas", em alusão à volta do Carnaval após dois anos de restrição por causa da pandemia e ao fundador do bloco, Enéas Alves Freire, que morreu em 2008, aos 86 anos --as homenagens pelo centenário de Enéas não puderam ser feitas em 2021 em razão da Covid. Ary Nóbrega, falecido em abril de 2020 e responsável pelas alegorias do bloco por 30 anos, e o cantor Claudionor Germano, 90, também serão homenageados no Carnaval deste ano.

A partir das 19h, o palco do Marco Zero terá apresentações de Maestro Duda, Almir Rouche, Pabllo Vittar (com participações de Uana e Romero Ferro) e cantores de brega.

No domingo (19), a noite será com Gerlane Lops, Maria Rita, Sorriso Maroto e Fundo de Quintal. Na segunda, haverá um encontro de blocos líricos, Frevo de bloco (Coral Edgar Moraes, O Bonde, Getúlio Cavalcanti e Dalva Torres), Melim, Nando Reis e Emicida.

Por fim, na terça (21), André Rio, Lenine e Spok, João Gomes, Alceu Valença, Elba Ramalho e orquestras de frevo se apresentam, fechando o Carnaval.

Em Olinda, o sábado é de cortejos de blocos no Sítio Histórico de Olinda. Entre os destaques estão apresentações da Ceroula, às 16h, e do Elefante de Olinda, às 17h.

O Homem da Meia-Noite desfile nas ruas do Bonsucesso, em Olinda. Desde o começo da noite, o público se concentra em frente à sede da agremiação, mas apenas a 0h de sábado para domingo o calunga mais famoso do Carnaval pernambucano dá as caras.

Para a edição de 2023, o Homem da Meia-Noite receberá uma roupa especial que será revelada apenas na hora da saída do cortejo. O verde e branco homenageia sete personalidades da folia pernambucana, com o tema "Brincantes".

No mesmo horário, no polo do Carmo, haverá show do cantor Lenine e da Spok Frevo Orquestra. Antes deles, Marrom Brasileiro, Ed Carlos, Dudu do Acordeon e Claudionor e Nonô Germano fazem apresentações.

ATRAÇÕES DO GALO DA MADRUGADA 2023 NO RECIFE

Trios elétricos:

● Quinteto Violado / convidado: Guto Pimenta

● Gustavo Travassos / convidada: Cíntia Barros

● Orquestra Metais / convidado: Ed Carlos

● Gerlane Lops / Convidado: Nego Thor

● Marron Brasileiro

● Spok / convidada: Fafá de Belém

● André Rio

● Asas da América

● Nena Queiroga / Convidado: Maria Gadú, Luiza Possi, Gaby Amarantos e Gabi do Carmo

● Cristina Amaral / Isaar França / Sambadeiras / Orquestra 100% Mulher

● Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

● Romero Ferro / convidados: Juliette e Pabllo Vittar

● Almir Rouche

● Almério

● Geraldinho Lins

● Bia Villa-Chan

● Michelle Melo / convidados: Conde Só Brega, Léo do Coque, Banda Vicio

Louco e Banda Boa Toda

● Nonô Germano / convidados: Clau Malu, Gabriel Vaqueiro, Lummi, Ceceu Valença

● Banda Som da Terra

● Benil

● Orquestra Perfil / Telmo Santiago / convidado: Larissa Lisboa

● Forró do Muído

● Banda Inove

● Orquestra Universal

● Banda Pinguim

● Banda Luará / Convidado: Fabiana Pimentinha do Nordeste

Os artistas Chico César, Charles Theone, Lenine, Geraldo Azevedo, Margareth Menezes, Otto e Fred 04 estarão no camarote oficial para os duetos com os cantores dos trios.

Alegorias:

● Carro Clarins "Viva o Galo" (com o rei e rainha do Carnaval do Recife 2023)

● Carro abre-alas "Viva a Vida, Viva o Frevo"

● Estandarte do Galo e Bandeiras de Pernambuco

● Fantasias Galo 78 e bonecos gigantes Enéas Freire, Ary Nóbrega e Claudionor Germano

● Estandartes de agremiações diversas

● Cabeções e galos alegóricos

● Carro "Viva Ary Nóbrega"

● Carro "Viva a Vida"

● Carro "Viva o Frevo"

● Carro "O Bonde"