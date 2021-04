Galinha ‘adota’ três filhotes de gato e viraliza na web; veja

O fazendeiro mesmo foi pego de surpresa quando ouviu os miados vindo do galinheiro e acreditava que suas galinhas estariam sendo atacadas, mas chegar no lugar, se deparou com a cena abaixo:

No vídeo, Goran mostrou que uma de suas galinhas de sua fazenda havia decidido “adotar” três filhotinhos de gato, após os mesmos perderem a mãe, ajudando os récem nascidos com o apoio necessário para sobreviverem.

Um vídeo curioso gravado no Iraque vem chamando muita atenção nos últimos dias, após um policial e fazendeiro chamado Goran A. Surchi postar em sua conta no TikTok vídeo de suas galinhas.

