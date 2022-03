Galeria pluvial volta a se romper perto da linha 11-Coral da CPTM

A CPTM espera o concreto secar para fazer a recomposição da via com brita. Depois iniciará testes para retomar a normalidade das operações.

Os passageiros enfrentaram trens lotados e maior tempo de espera nas plataformas das estações, especialmente na terça-feira. A Linha 3-Vermelha opera normalmente nas duas vias, e há monitoramento do terreno do metrô, ainda segundo a Secretaria de Transportes Metropolitanos.

As composições ferroviárias estão circulando em via única entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera desde as 9h30. A galeria havia rompido no início da semana passada, e a CPTM chegou a anunciar a sua reparação na quinta-feira (dia 10), após obras de emergência.

