Gabarito oficial do Enem será antecipado para esta terça (14), diz MEC

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou neste domingo (12) que o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) deve antecipar para esta terça-feira (14) a divulgação do gabarito oficial do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Segundo o ministro, o gabarito oficial deve ser disponibilizado por volta de 19h desta terça. A publicação será no site do Inep.

"O gabarito oficial, que estava previsto para o dia 24/11, o Inep vai ter a possibilidade de antecipar a divulgação", disse Camilo, em entrevista coletiva convocada após a realização do segundo dia de provas do exame deste ano —o primeiro ocorreu em 5 de novembro. "Terça-feira [14] o Inep vai antecipar, por volta das 19h, a divulgação do gabarito oficial das provas do Enem."

Segundo o governo, o edital do Enem prevê que o Inep tem até 24 de novembro para publicar o gabarito oficial, prazo que agora foi antecipado.

Também neste domingo, o governo informou que quase um terço dos inscritos no Enem não compareceu aos dois dias de prova. Dos 3,9 milhões de inscritos, 1,2 milhões não fizeram o exame, o primeiro sob a atual gestão do presidente Lula (PT).

A taxa de abstenção do exame foi de 32%.O volume de faltosos seguiu o padrão dos últimos anos, de acordo com dados divulgados neste domingo pelo governo.

No Enem do ano passado, faltaram aos dois dias do exame 32,1% dos inscritos, segundo dados divulgados neste domingo.

Foram eliminados neste domingo 2.217 candidatos por algum problema na aplicação. Camilo afirmou ainda que o Inep identificou que imagem da prova circulou novamente nas redes neste domingo, a partir das 17h —depois do exame ter começado.

No primeiro dia, 4.293 haviam sido eliminados. Não houve registros de presos neste domingo.