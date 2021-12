Gabarito oficial da 1ª fase da Fuvest é divulgado; veja como acessar

As abstenções na 1ª fase ficaram em 13,7%, o que equivale a 15.252 pessoas ausentas na prova, que foi aplicada em 119 locais. Ao todo, houve 110.773 inscrições para o vestibular. O número de abstenções é bem próximo ao do ano anterior, que foi de 13,2%.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest divulgou, na noite deste domingo (12), o gabarito da prova da 1ª fase do vestibular, de conhecimentos gerais. O documento pode ser acessado através do endereço: (https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest_2022_primeira_fase_gabarito.pdf) ou no site da instituição: (https://www.fuvest.br/fuvest-2022-prova-da-1a-fase-e-gabarito-oficial/).

