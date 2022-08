Fuvest 2023 abre inscrições nesta segunda (15)

Veja o cronograma completo e outras informações do vestibular no Manual do Candidato (https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2023_manual_candidato.pdf).

A prova da primeira fase está marcada para o dia 4 de dezembro deste ano —nesta etapa, os candidatos fazem uma prova de múltipla escolha com 90 questões. A segunda fase será nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Para os cursos com provas de habilidades específicas, também estão marcadas provas para os dias 11 e 14 de janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.