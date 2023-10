Futuro de derivados da maconha na dermatologia é promissor, mas faltam estudos para aplicação

A avaliação é de Reinaldo Tovo Filho, coordenador do núcleo de dermatologia do hospital Sírio-Libanês e palestrante no 76o Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, realizado em setembro em Florianópolis. O uso do canabidiol foi tema de uma das sessões do evento.

FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - O futuro de derivados da maconha na dermatologia é promissor, mas ainda é cedo para recomendar a aplicação de produtos com canabidiol na pele ou no cabelo.

