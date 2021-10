Furto de cabos provoca lentidão das linhas 1-azul e 3-vermelha do Metrô

No domingo (24), uma falha de alimentação elétrica e presença de fumaça entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Marechal Deodoro também provocou lentidão nas estações.

Como opção de transporte, a integração com a CPTM nas estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé foi aberta mais cedo para facilitar o trânsito dos passageiros. As linhas 11 e 12 da CPTM são alternativa para quem vai da zona leste ao centro.

Segundo o Metrô, cerca de 30 metros de cabos no sistema elétrico na região do Tatuapé foram furtados durante a madrugada e uma equipe de manutenção trabalha para repor o cabeamento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As linhas 1-azul e 3-vermelha do Metrô operam com velocidade reduzida no início da manhã desta terça-feira (26) em razão do furto de cabos nas proximidades da estação Tatuapé (linha vermelha).

